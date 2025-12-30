La investigación sobre la banda de los “robarruedas” sumó nuevas condenas tras la resolución del juez Diego Manuel Sanz. En esta oportunidad, la Justicia sanjuanina sentenció a dos hombres vinculados a una serie de delitos que afectaron tanto a particulares como a funcionarios públicos.

Mauricio “Pitufo” Rodríguez recibió una pena de 1 año y 5 meses de prisión efectiva. Se lo consideró autor de cuatro robos, entre los cuales destaca el cometido en perjuicio del intendente Sergio Miodowsky.

Por su parte, Matías Vivares fue condenado a tres años de prisión condicional por robo simple contra el juez federal Rago Gallo, sumado a una tentativa de robo y amenazas contra otra víctima.

Como parte de su sentencia, Vivares tiene estrictamente prohibido acercarse a los damnificados. Estas condenas se añaden a las de Lucas Rodrigo Solis y Gastón Ismael Guzmán, quienes habían aceptado su responsabilidad el día anterior mediante juicios abreviados.

Aunque en una primera instancia Rodríguez rechazó esta vía procesal, terminó aceptándola tras la aparición de nuevas causas relacionadas con el robo y la comercialización ilegal de ruedas de auxilio.