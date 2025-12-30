Con el comienzo de 2026, las terminales automotrices están ultimando detalles de sus listas de precios de autos 0km para enero, en una jornada clave en la que muchas marcas terminan de definir si aplicarán subas o mantendrán los valores de diciembre.

Según un sondeo mendocino entre diversas empresas del sector, los aumentos de precios previstos para enero podrían ser más moderados que en meses anteriores, con algunas marcas evaluando incluso mantener sus listas de diciembre y aplicar incrementos mínimos en modelos puntuales.

Publicidad

Desde varias terminales consultadas admitieron que podría no haber aumentos significativos, y en algunos casos los ajustes, de concretarse, serían inferiores al 1% o en torno a 1,5% en modelos específicos. “Creemos que 2026 puede arrancar con listas de precios más tranquilas”, afirmó un directivo de una concesionaria, señalando que la estabilidad del tipo de cambio y la mayor oferta del mercado contribuyen a esa expectativa.

Durante 2025, los precios de los autos 0 km vienen subiendo con variaciones significativas: según informes del sector, el índice de precios del mercado automotor reflejó un aumento acumulado de alrededor del 3,7 % en el primer trimestre, aunque hay modelos específicos con subas mucho más altas en el acumulado del año.

Publicidad

Tributariamente, cambios recientes como la modificación de Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires, que podría impactar en los valores locales, también están sobre la mesa y podrían influir en los ajustes de tarifas de los concesionarios a partir de enero. Analistas estiman que esa medida, de aplicarse tal como fue aprobada, implicaría un incremento cercano al 8 % en algunos precios al público de vehículos 0 km en esa jurisdicción, aunque no necesariamente se reflejaría de forma uniforme en todo el país.

En resumen, el mercado automotor argentino llega al inicio del año con una expectativa de ajustes moderados en los precios de los autos nuevos, fruto de un equilibrio entre la estabilidad cambiaria, la competencia creciente entre marcas y la búsqueda de mantener la demanda en un contexto económico desafiante.