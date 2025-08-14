Una rápida y efectiva intervención de la agente Luana Sarmiento en la Comisaría 36, Rawson, logró estabilizar a un bebé, Dante Pérez, de apenas un mes de vida que fue ingresado por su padre, Jonathan Pérez, con síntomas de ahogamiento por leche en la madrugada del 14 de agosto.

La madrugada del 14 de agosto, aproximadamente a las 00:45, la Comisaría 36 se convirtió en escenario de una situación de extrema emergencia. Un padre desesperado ingresó a la sede policial con su bebé, de aproximadamente un mes de vida, quien presentaba evidentes síntomas de ahogamiento.

Ante la crítica situación y la necesidad de una respuesta inmediata, la agente tomó al lactante en sus brazos y, sin dudarlo, comenzó a realizar las primeras maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Su capacitación y pronta reacción fueron cruciales. Gracias a su intervención, se logró estabilizar al pequeño, quien se encontraba en una situación de alto riesgo, mientras esperaban la llegada del personal de ambulancia para su traslado y atención médica especializada. Posteriormente se hizo presente la madre del menor agradeciendo al personal e informando que su hijo habría quedado internado en el Cimyn.