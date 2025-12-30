El 30 de diciembre de 2025, el Poder Judicial desplegó operativos de alto impacto que incluyeron el allanamiento de la vivienda de Javier Faroni en el barrio Yacht de Nordelta, así como intervenciones simultáneas en la sede de la calle Viamonte y el predio de Ezeiza de la AFA. Los procedimientos, autorizados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, tras un requerimiento de la Procelac, buscan documentación sobre contratos y un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a fondos millonarios recolectados en el exterior. En el marco de este avance contra un posible delito transnacional, se procedió además al levantamiento del secreto fiscal y bancario del empresario y se solicitaron informes a los Estados Unidos.

Faroni, titular de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, fue interceptado por la PSA en Aeroparque cuando intentaba regresar a Uruguay. Aunque no quedó detenido, el magistrado le impuso una restricción para salir de Argentina. Durante el control, el empresario vinculado a la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia alegó no portar su teléfono celular, por lo que la Justicia solo pudo secuestrarle un "chip". El productor teatral había regresado al país el lunes por la mañana tras trascender las acusaciones, permaneciendo apenas 12 horas antes de su fallido intento de partida nocturna.

La investigación profundiza en los vínculos entre la AFA y TourProdEnter LLC, sociedad constituida en Florida en agosto de 2021, que actúa como agente comercial exclusivo para recaudar ingresos fuera del país. Entre 2022 y 2025, la compañía acumuló entre USD 260 y USD 300 millones en cuentas de los bancos Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. Estos fondos, provenientes de patrocinadores como Adidas, derechos de transmisión (AFA Play) y partidos amistosos en diversas regiones del mundo, ingresaban directamente a las cuentas de la intermediaria sin pasar por la AFA en Argentina, lo que para las autoridades configura una maniobra de lavado al ser la asociación la beneficiaria final.

El expediente se originó tras medidas de discovery en tribunales federales de Estados Unidos, en un contexto donde el cepo cambiario y la brecha de divisas en Argentina justificaron la tercerización de contratos de la Selección campeona del mundo. Sobre los procedimientos, los investigadores precisaron: “Se buscan los contratos y toda documentación que aporte información sobre los números”.

Por su parte, la AFA emitió un comunicado oficial: “Corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”. Finalmente, la empresa TourProdEnter LLC confirmó su vínculo y señaló que “cumple con todos los requisitos y exigencias legales para llevar adelante su actividad”.