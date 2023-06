Luego de que se confirmará la nueva fecha de las elecciones en San Juan que serán el 2 de julio y se elegirá a candidatos a Gobernador y Vice, el Tribunal Electoral Provincial le solicitó al Poder Ejecutivo incrementar el pago a las autoridades de mesa que participen en estos comicios. El aumento sería de un 66% y de esta manera el total quedaría en $25.000.

Cabe recordar que para las pasadas elecciones celebradas el 14 de mayo, las autoridades de mesa cobraron un total de $15.000, diez mil pesos menos que lo se analiza pagar en las próximas elecciones.

La medida englobaría también a los delegados escolares pero con una menor cuota de aumento. En estos casos, el pago pasaría de $20.000 a $25.000. Cinco mil pesos más con diferencia a las elecciones de mayo.

De esta manera, el Ejecutivo deberá desembolsar casi 100 millones de pesos para cubrir los gastos del día de la elección, cuando en mayo calculó poco más de 58 millones para ese rubro. Si bien desde el Gobierno no descartaron cumplir con el pedido, reconocieron que tenían en mente mantener el mismo valor para el viático que se aplicó en mayo porque "habrá pasado un mes y medio entre una elección y otra", dijo el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, mientras que aseguró que, el Ejecutivo, "hará todo lo necesario para garantizar que el proceso electoral se lleve adelante de la mejor manera posible".

Hay que resaltar que la Corte de Suprema de Justicia había decidido suspender las categorías para Gobernador y Vice en las elecciones de mayo. Ahora, con el veredicto sobre la mesa de la impugnación de la candidatura de Sergio Uñac las elecciones quedaron confirmadas para el domingo 2 de julio en San Juan.

Hasta el momento no hay un reemplazante oficial de la subagrupación Vamos San Juan aunque se especula que el hermano de Uñac, Rubén, sería el más idóneo para competir en los comicios. Esto se debe a que Cristian Andino, candidato a Vice, no ha sido suspendido por lo cual su participación es legítima y no puede ser aspirante a la gobernación.

Con Andino descartado, todas las fichas se la lleva el hermano del gobernador Uñac. Desde el punto de vista comunicacional todo cuadra perfectamente: mismo apellido, mismo proyecto. Pero también cuadra desde lo legal.