El mercado cambiario atravesó una jornada de alta volatilidad, con un marcado salto del dólar oficial, que trepó más de $40 y se ubicó a un paso de su récord nominal histórico, en medio de la creciente incertidumbre política y el impacto del escándalo por presuntas coimas en el Gobierno nacional.

En el segmento mayorista, que marca la referencia para las operaciones, la divisa escaló $41 para cerrar en $1.362, mientras que el dólar minorista se posicionó en $1.367,91 en el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA), en tanto, el tipo de cambio avanzó $35 hasta $1.370.

Este ajuste también impactó en las operaciones con dólar tarjeta o turista y el dólar ahorro (solidario), que se calculan sobre la base del dólar oficial minorista más impuestos y recargos. Estas cotizaciones quedaron en torno a $1.781.

El efecto en las cotizaciones paralelas

La suba del oficial arrastró al alza a los dólares financieros y al blue. El dólar MEP cerró con un incremento del 2,3% para ubicarse en $1.362,22, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 2,2% hasta $1.365,65. Por su parte, el dólar blue avanzó y terminó la jornada en $1.365, según relevamientos en las cuevas de la city porteña.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s472,2 millones, reflejando una actividad intensa en el mercado oficial.

Expectativas y contratos de futuros

Los contratos de dólar futuro también se negociaron al alza en todos los plazos. El mercado proyecta que el tipo de cambio mayorista podría cerrar agosto en torno a $1.360, mientras que para diciembre las posiciones apuntan a un valor cercano a $1.553, lo que supera el techo previsto en la banda cambiaria.

La operatoria en futuros alcanzó un volumen total de US$2.038 millones, mostrando la expectativa de que la presión cambiaria continúe en los próximos meses.