Una propuesta que se enfoca en los más chicos busca sembrar los buenos hábitos a través de la actividad física. De eso trata Gym Kids, que nació hace cinco años como una idea impulsada por Rocío Poblete, profesora de Educación Física, junto a su hermano Juan. DIARIO HUARPE entrevistó tanto a los responsables de la iniciativa sana como a los mismos alumnos, mientras ellos realizaban sus actividades con entusiasmo.

“El objetivo general es generar una vida más activa y saludable donde ellos puedan contrarrestar los desafíos de la actualidad, que es la sobreexposición”, explicó Poblete, en referencia al uso excesivo de pantallas y el sedentarismo.

El proyecto comenzó en Rivadavia, en una unión vecinal, y luego se trasladó a Pocito. Actualmente cuentan con sede propia en Villa Central de Pocito, en la esquina de Santa María de Oro y Rawson, a pocos pasos de la plaza. También funcionan en Rawson, en el gimnasio Centir, ubicado en calle 5 y Calingasta.

Actividad física con enfoque integral

Gym Kids recibe niños de entre 3 y 14 años, organizados por rango etario. En cada turno asisten entre 10 y 15 chicos, lo que permite un trabajo personalizado. Las clases se dictan de lunes a viernes en verano en horarios de mañana y tarde, con flexibilidad para adaptarse a la rutina escolar.

La propuesta va mucho más allá del fortalecimiento físico. “Acá el niño no lo fortalecemos a nivel corporal nada más, sino también en lo cognitivo y en lo afectivo”, explicó Rocío.

Las actividades comienzan con el dominio del propio cuerpo y las habilidades motoras básicas, para luego avanzar hacia destrezas más complejas como resistencia, velocidad y coordinación. El juego cumple un rol central.

“El juego es la base del aprendizaje. Los chicos ya saben que no jugamos por jugar, sino que cada juego tiene su objetivo”, detalló.

La mirada de los chicos

Quienes mejor describen la experiencia son los propios alumnos. DIARIO HUARPE tomó testimonio de ellos. Pilar, de 9 años, contó que lo que más le gusta es “saltar el cajón y las banditas”. Ludmila, de 11, aseguró que disfruta “saltar el cajón y levantar las pesas” y que siempre le dice a su papá que hace todo bien. Martín, de 12 años, explicó: “A mí lo que más me gustan son las mancuernas, los profes nos explicaron bien cómo usarlas”.

Aimara, de 10 años, y Lautaro, de 8, destacaron que aprendieron el nombre de los elementos y a utilizarlos correctamente. “Nunca había levantado una mancuerna”, dijeron, y remarcaron que “los profes explican muy bien todo”. La mayoría asiste tres veces por semana (martes, jueves y viernes) y aseguran que no se pierden ninguna clase.

El desafío de trabajar con niños

Juan, de 21 años, estudiante de Educación Física y parte del equipo de Gym Kids, reconoció que al principio no fue sencillo.“La primera impresión para mí fue difícil trabajar con niños, pero mediante la práctica todo se va haciendo mucho más fácil”, comentó.

Explicó que el trabajo se adapta a cada edad. Con chicos de 10 a 12 años se enfocan en fuerza, coordinación y circuitos; mientras que con los más pequeños, de 3 a 5 años, priorizan la motricidad, la coordinación y el juego.

Además, destacó un cambio positivo que suelen remarcar los padres: mejoras en la conducta, el respeto por las consignas y el compañerismo.

“Ven mucho el cambio de conducta. Ya saben dónde dejar las botellas, cuándo sentarse, hacen silencio cuando el profe habla y prestan atención”, señaló.

Un proyecto con mirada a futuro

El crecimiento de Gym Kids también apunta a generar nuevos puestos laborales para profesores de Educación Física y sumar profesionales de otras áreas, como nutrición y psicopedagogía.

Según explicó Rocío, detectaron que muchos niños llegan con diversos diagnósticos o dificultades que, al dialogar con los padres, pueden abordarse de manera integral.

“La idea es un abanico para cubrir al niño integralmente, no solo en lo corporal sino también en lo cognitivo y en lo afectivo”, resumió.

Cómo contactarse

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2645121860 o buscarlos en Facebook como Gym Kids.