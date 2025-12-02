San Juan se prepara para una jornada de alto impacto climático, donde los registros térmicos prometen subir sin pausa. Las previsiones anticipan que la temperatura va en aumento, confirmando un escenario de intenso calor.

El martes comenzará con un amanecer marcado por un cielo completamente despejado, permitiendo que la mínima cercana a los 17 °C se sienta solo durante las primeras horas de la mañana.

Publicidad

Sin embargo, esta relativa calma dará paso a la subida gradual del termómetro. Con el transcurso del día, el ambiente se irá calentando de manera progresiva hasta alcanzar cifras contundentes durante la tarde.

Es en ese punto del día donde se concretará que hoy la máxima llegará a 31 grados. Este pico máximo asegura que el calor se volverá protagonista, dominando el entorno.