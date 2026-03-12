Una investigación interna del Ministerio de Transporte bonaerense reveló que en el sistema de infracciones de tránsito existen al menos 682 mil fotomultas registradas con monto cero, es decir, actas que aparecen sin valor económico ni justificación clara sobre por qué fueron anuladas o eliminadas.

El hallazgo surgió tras detectar graves inconsistencias en la plataforma informática que administra las infracciones en toda la provincia. De acuerdo con documentos oficiales del expediente administrativo, las multas aparecen sin trazabilidad suficiente para reconstruir qué ocurrió con cada caso o quién autorizó la eliminación del monto.

Frente a esta situación, la cartera de Transporte decidió avanzar con una auditoría técnica integral del sistema de fotomultas. El objetivo es analizar el funcionamiento del software, revisar los procesos administrativos y determinar si hubo fallas operativas, errores en el sistema o posibles irregularidades en la gestión de las sanciones.

El informe técnico que fundamenta la auditoría fue elaborado por el área de Informática del ministerio, que advirtió sobre problemas estructurales, operativos y de seguridad en el sistema que podrían comprometer la integridad de los datos y el seguimiento del proceso sancionatorio.

Además, el análisis detectó inconsistencias en el registro de pagos y dificultades para determinar con precisión el impacto de ciertas cancelaciones o modificaciones en las multas, lo que encendió alarmas dentro de la administración provincial.

La investigación se desarrolla en medio de la polémica por el funcionamiento del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, que en los últimos años ha sido objeto de denuncias judiciales y cuestionamientos políticos por presuntas irregularidades en la gestión de las infracciones.