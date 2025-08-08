El conflicto por las deficiencias en el suministro eléctrico en Valle Fértil tuvo un nuevo capítulo esta semana, cuando el intendente Mario Riveros confirmó que el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) ya intimó formalmente a la empresa distribuidora Naturgy para que realice tareas específicas que mejoren el servicio.

“Le dieron cinco días a partir del lunes de esta semana”, afirmó el jefe comunal en diálogo con DIARIO HUARPE, dejando en claro que la empresa tiene un plazo concreto y urgente para actuar.

Naturgy bajo presión

La medida llega tras semanas de malestar vecinal, particularmente en la localidad de Usno, donde los reclamos por los constantes cortes de luz, las bajas y subas de tensión, y la falta de soluciones concretas generaron protestas sostenidas.

“Estuve reunido con un grupo de vecinos y luego elevé notas formales al EPRE y a la Defensoría del Pueblo”, explicó Riveros. “Ya hemos tenido respuesta del EPRE, que intimó a Naturgy a cumplir con condiciones que están dentro de su responsabilidad para brindar el servicio eléctrico”, agregó.

La empresa deberá intervenir no solo en Usno, sino también en Villa San Agustín, Astica y Chucuma, localidades que también figuran en el reclamo formal elevado por el municipio.

Los vecinos no creen en explicaciones vagas

Mientras tanto, la comunidad mantiene su descontento. La explicación dada por Naturgy —que atribuyó parte de la problemática a la presencia de aves sobre las líneas— fue ampliamente rechazada por los vecinos, quienes consideran que el verdadero problema es la precariedad estructural del sistema eléctrico en el departamento.

“No es por pájaros. Es porque no hay inversión. El sistema no soporta ni un poco más de demanda ni un viento moderado”, se quejó una vecina de San Agustín.

Desde la empresa insisten en que están “realizando todos los esfuerzos necesarios”, pero las soluciones no se ven reflejadas en mejoras tangibles. Los vecinos, en cambio, aseguran que las respuestas han sido históricamente temporales e ineficaces.

Pese a los anuncios, en Usno, los vecinos siguen manifestando su malestar.

Expectativa por el resultado del plazo oficial

Ahora, con la confirmación oficial del plazo impuesto por el EPRE, la atención está puesta en qué hará Naturgy en estos cinco días. La comunidad espera que no se trate de medidas cosméticas o paliativas, sino de acciones reales que resuelvan una situación crónica.

“La gente quiere certezas. Quiere un servicio estable y previsible. No se puede vivir con miedo de que se corte la luz en cualquier momento”, señaló el intendente.

De alguna u otra manera los vecinos se hacen sentir, todos los día en el pueblo vallista.

Una solución estructural, no parches

Desde Valle Fértil, el mensaje es claro: ya no alcanza con excusas ni promesas. La exigencia es que Naturgy realice obras de fondo que fortalezcan un sistema que hoy no resiste ni demandas normales, ni condiciones meteorológicas moderadas.

“Voy a seguir acompañando a los vecinos en este reclamo. Esta vez tiene que haber una solución concreta. Porque lo que está en juego no es solo el confort, sino la calidad de vida de todos los vallistos”, concluyó Riveros.