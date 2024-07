Este viernes 12 de julio el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación fue 4,6%. En este sentido, comunicó que una familia tipo de cuatro integrantes en Argentina necesitó ganar por mes $873.168,77 para superar el umbral de pobreza en junio de 2024. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió un 1,6% y una familia de cuatro integrantes necesitó $393.319 para no ser indigente.

Además, el aumento acumulado en lo que va del año llegó al 63,4% y la variación interanual con respecto a igual mes del año anterior 277,4%. Según el informe oficial del Indec, una familia tipo necesitó $851.351 para no ser pobre en mayo.De esta manera, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) se incrementó del 2,6 en junio con respecto a mayo pasado, mientras que aumentó un 275,7% interanual y acumula una suba del 76,1 por ciento en lo que va del año.

En tanto, el Indec detalló que la CBT para un adulto equivalente (la unidad sobre la que se calculan las necesidades familiares) fue de $282.578 mientras que la CBA para esa misma unidad llegó a $127.287. Si se proyecta a un entorno familiar, un grupo de tres personas necesitó $313.127 para no ser indigente y $695.144 para no ser pobre mientras que un hogar de cuatro precisó $393.319 para cubrir la CBA y $873.168 para la CBT; y, por último, una familia de cinco integrantes requirió $413.685 para no caer en la indigencia y $918.381 para ubicarse por encima de la línea de pobreza.