El Gobierno nacional informó que el consumo total de carne en Argentina registró un incremento del 4,6 % interanual, alcanzando un promedio móvil de 114,06 kilogramos por habitante en los últimos 12 meses hasta junio de 2025. En el mismo período de 2024, ese valor fue de 109,06 kilogramos.

Los datos fueron difundidos por la Secretaría de Agricultura, a partir de un análisis elaborado por la Dirección Nacional de Ganadería, con información del Indec, Senasa y la Aduana.

Publicidad

El aumento incluye las tres principales carnes que se consumen en el país:

Carne vacuna: 50,24 kg por habitante (suba de 5,6 %, equivalente a +2,66 kg)

Carne porcina: 17,92 kg por habitante (suba de 7,7 %, +1,28 kg)

Carne aviar: 45,90 kg por habitante (suba de 2,4 %, +1,06 kg)

Además del crecimiento en el consumo interno, el informe destaca un incremento en las exportaciones, que sumaron 150 millones de dólares más durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

Según el reporte oficial, estos resultados reflejan una mejora en el abastecimiento interno y el desempeño del sector cárnico en el mercado externo.