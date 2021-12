Anuario 2021: el repaso por las noticias que más impactaron en San Juan

Está a punto de terminar el año, el segundo marcado por la pandemia de coronavirus que obligó a todos a cambiar hábitos y costumbres. Es tiempo de reflexionar sobre los objetivos logrados y aquellos que seguirán en el horizonte de cada uno de nosotros de cara a 2022. Desde DIARIO HUARPE proponemos hacer un repaso de las noticias que mayor impacto tuvieron en los sanjuaninos durante estos 12 meses, separadas por temáticas y apoyadas por las coberturas periodísticas y fotográficas del equipo de este medio.

Coronavirus

Sin lugar a dudas, el aspecto más importante en torno a la pandemia fue la vacunación. Si bien en San Juan comenzó a finales del año anterior, como en todo el país, fue durante los primeros días de 2021 cuando el plan avanzó a paso firme hasta la actualidad. En esta primera etapa durante enero fueron los agentes sanitarios, aquellos que estuvieron en la primera línea de lucha contra el Covid-19, quienes recibieron la inoculación.

En febrero la vacunación alcanzó a los mayores de 60 años residentes de los hogares para adultos, una población considerada de alto riesgo. De ahí la necesidad de atenderlos casi de manera exclusiva. En ese momento los vacunadores se trasladaron a instituciones públicas y privadas para vacunar alrededor de 1.000 personas con las dosis de Sputnik V que había enviado el Gobierno nacional.

A finales de febrero fueron los mayores a 80 años quienes empezaron a recibir la vacuna contra el coronavirus en los distintos vacunatorios que se dispusieron a lo largo de los 19 departamentos sanjuaninos para tal fin.

En marzo se dio un paso más: el Ministerio de Salud dispuso de un AutoVac (posteriormente habría otro en el Hiper Libertad), es decir, un vacunatorio en el Estadio San Juan del Bicentenario que permitía asistir en un automóvil y sin bajarse del mismo, recibir la dosis en pocos minutos. Esta metodología posibilitó colocarles la segunda dosis a aquellos que 21 días antes habían recibido la primera. En pocos minutos los agentes de salud fueron pasando y recibiendo la vacuna, en esta incesante lucha contra el coronavirus que tantas muertes dejó en el mundo.

Hay que hacer un paréntesis en este relato. La segunda ola de Covid pegó con fuerza en San Juan en abril, como lo hizo en el resto del territorio nacional. Esto obligó a la administración nacional a dictar nuevas restricciones a las cuales el Gobierno local adhirió para frenar el aumento de casos positivos. Se decidió ponerle un tope al horario de circulación como así también a la actividad nocturna de restoranes y bares, no obstante, no hubo un cierre de locales total como sí sucedió el año anterior. Esto pensando en la faz económica, que tan dañada quedó en 2020.

Así llegó abril y consigo el inicio de la vacunación para mayores de 60 años. Esta franja etaria estuvo dispensada durante el año anterior, pero con la vuelta a la presencialidad de los trabajos y de las actividades, no estar inoculada se convertía en riesgo. Siempre con turno previo, excepto para docentes y mayores de 70 años, el proceso continuó a buen ritmo.

A todo esto, los casos de Covid-19 seguían en aumento. Tanto así que el Ministerio de Salud de la Nación difundió una evaluación del riesgo epidemiológico en la que colocó a cinco departamentos del Gran San Juan entre los de mayor riesgo epidemiológico ante la segunda ola de coronavirus. De acuerdo a este informe Capital, Chimbas, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía figuraban en rojo.

Desde ese momento y durante mayo los récords de contagiados por día fueron sucediéndose. El 20 de mayo, San Juan dispuso un confinamiento estricto por nueve días para tratar de contener la ola. Por citar un caso, el 28 de mayo hubo más de 690 positivos en una sola jornada y la situación se ponía cada vez más oscura. Sólo en mayo se registraron 12.399 positivos y 169 muertes por Covid.

El 3 de junio el Ministerio de Educación anunció que volverían las clases presenciales, aunque con la salvedad de que cada padre decidiría si mandaba o no a sus hijos a los establecimientos. Una semana después la presencialidad cuidada voluntaria comenzó a regir, a la vez continuaba el envío de guías para los chicos que se quedaban en sus casas.

Un mes más tarde, Salud habilitó la vacunación para todas las personas mayores de 18 años, sin comorbilidades ni ningún condicionante.Los turnos comenzaron a entregarse desde el lunes 5 de julio para la primera dosis.

Tras el receso invernal, el lunes 2 de agosto los chicos volvieron a las aulas con la modalidad de presencialidad cuidada obligatoria, en burbujas y alternada. Gran parte de los papás y mamás de los niños se mostraron a favor de las clases presenciales debido a que, cuando fueron virtuales, se les dificultó la enseñanza de los contenidos. Después de un año y medio las aulas volvieron a tomar vida en las escuelas públicas y privadas de la provincia.

Una vez amesetados los contagios, en septiembre siguieron flexibilizándose las medidas. Se acortaron los días de cuarentena obligatoria en los hoteles para personas que llegaran a San Juan desde el exterior y después se anuló esta disposición, volvieron los boliches luego de haberse frenado su actividad en marzo de 2020 y hasta se realizó la fiesta de la primavera con público.

En octubre la vacunación llegó para los más chicos. Los niños de entre 3 y 11 años comenzaron a recibir las dosis, siempre y cuando los padres lo quisieran y sin ninguna obligatoriedad. De acuerdo a los cálculos de Salud Pública hay unos 130.000 chicos que están en el rango etario.

Fue en noviembre cuando se comenzaron a colocar las terceras dosis de las vacunas en los diferentes vacunatorios que ya forman parte de los centros de salud de los departamentos. Se aplicaron sólo a las personas mayores de 50 años e inmunocomprometidas que ya habían cumplido seis meses desde la segunda aplicación.

De esta manera se desarrolló a lo largo de 2021 la vacunación contra el coronavirus y seguirá el próximo año en lo que indudablemente es un paso hacia adelante en la batalla que la población mundial viene llevando frente a la enfermedad que en San Juan se cobró hasta el momento 1.191 víctimas y provocó más de 72.300 casos positivos.

Naturaleza

La fuerza de la naturaleza es incontenible, si lo sabremos los sanjuaninos que en dos ocasiones sufrimos la potencia de terremotos que devastaron lo que el trabajo y la voluntad humana habían logrado. Que vivimos en una provincia sísmica y que en cualquier momento puede haber un evento de magnitud, es algo que aprendemos desde la niñez. Y así quedó demostrado el 18 de enero cuando ocurrió un terremoto de 6,4 de magnitud en la Escala de Richter con epicentro en la localidad de La Rinconada, en Pocito. Con una profundidad de apenas 10 kilómetros, a las 23:46 horas la tierra se estremeció y causó daños en al menos 3.000 viviendas. Más allá de los daños materiales, principalmente en estructuras de adobe, no hubo víctimas fatales.

Pero no sólo las estructuras privadas sufrieron daños parciales o totales, también en la infraestructura pública se observaron perjuicios por el fuerte movimiento. El caso más especial fue el de Ruta Nacional 40, más precisamente el tramo de Calle 18 y Anacleto Gil, en Carpintería, Pocito. En alrededor de un kilómetro y con una profundidad aproximada de tres metros se extendió una grieta por debajo de la superficie de concreto asfáltico justo al medio de la vía que une San Juan con Mendoza. Rápidamente las autoridades provinciales y de Vialidad Nacional se pusieron a trabajar para en conjunto reparar la autopista, situación que en pocos meses quedó subsanada. A finales de abril, con una inversión superior a los $70.000.000, la obra quedó concluida.

En el mismo contexto del terremoto, el presidente Alberto Fernández viajó el día siguiente a San Juan. El mandatario nacional recorrió las zonas más afectadas y anunció un aporte de varios de miles de millones para construir 1.800 casas para ayudar a las familias que se llevaron la peor parte. Junto al gobernador Sergio Uñac recorrieron los asentamientos Pellegrini y la Paz, en Rivadavia, que fueron dos de los que más sufrieron las consecuencias del terremoto por las construcciones precarias que presentan. Fue allí que, frente a los vecinos, dio a conocer que su gestión adelantará la llegada a San Juan de $7.100 millones para la construcción de viviendas.

A finales de febrero, un mes después, una fuerte tormenta provocó serios daños en las zonas donde más afectados había por el terremoto. La furia del agua y el viento anegó caminos y casas precarias, algunas que habían quedado sostenidas en pie a pedazos en enero y cuyos dueños todavía estaban batallando por levantarlas. Otra vez el departamento Pocito fue el mayormente golpeado, en especial en la zona de calles 16 y 17.

Incluso escuelas de la zona como el caso de la Maestro Argentino, ubicada en Callejón Gil entre Aberastain y Mendoza, en Carpintería, quedaron completamente inundadas de agua y greda que bajaron con la creciente. O la Escuela Virginia Moreno de Parkes ubicada en Calle Nueva cuyos alumnos no pudieron asistir por un socavón que se produjo a pocos metros.

También el clásico Viento Zonda hizo de las suyas. A mediados de agosto las fuertes ráfagas provocaron varios focos de incendio en toda la provincia. Los departamentos más afectados fueron Caucete, 25 de Mayo, Angaco, Pocito y Rawson. El más complicado fue en la bodega Talacasto, en Angaco. De repente el fuego se propagó a casas lindantes de ambos lados de la calle Aguilera hacia el este y llegó hasta metros antes de Zapata. Cuatro familias fueron afectadas a raíz de las llamas, una perdió por completo su casa y su auto.

A menos de dos semanas de la llegada de la primavera, el 8 de septiembre un frente frío ingresó a San Juan provocando nevadas atípicas para la época en departamentos como Iglesia y Ullum, además de viento y lluvias.

Sequía

La peor sequía en los últimos 100 años también fue un tema que marcó este 2021 en San Juan y lo más probable es que continúe signando el próximo año. Ya en el principio del año se señaló que los sanjuaninos consumíamos el doble del agua que aporta el río, lo que ponía en peligro las reservas de los diques. Las luces de alerta se encendieron tanto para los funcionarios como para los productores, teniendo en cuenta la importancia de este elemento vital y escaso en nuestra geografía.

La imagen más representativa de la grave escasez de agua la dio Los Caracoles, el primer dique aguas arriba del Río San Juan. Es el más golpeado por la crisis hídrica debido a que las autoridades provinciales decidieron guardar el agua en Punta Negra. DIARIO HUARPE hizo una corrida durante los primeros días de agosto y comprobó el bajísimo nivel de agua embalsada.

La realidad es que las precipitaciones níveas durante el invierno fueron pocas y los números para nada alentadores. En octubre se estableció que el río San Juan traería de deshielos 450 hm³ de agua y durante el periodo 2020-2021 hicieron falta 750 hm³, aproximadamente, para mantener todas las actividades funcionando aun con cuidados extremos. Ante este panorama y en reclamo de medidas concretas para paliar la crisis, productores de Jáchal se manifestaron con un tractorazo que comenzó en la rotonda de la Ruta 150.

Uno de los pedidos de los regantes fue sumar perforaciones privadas a la red de canales de agua, a lo que el Gobierno aceptó y en Cámara de Diputados se aprobaron crear un programa de fomento del uso de sistemas de bombeo con energía fotovoltaica para ayudar a los productores a regar durante la temporada.

Sin embargo, la relación entre Gobierno y productores se tensó ante versiones que indicaban un aumento de los días de corte de agua para proteger las reservas de los embalses. Esto quedó claro en una reunión realizada a fines de noviembre en la Dirección de Hidráulica. No faltaron algunos gritos y reclamos cruzados: desde el sector agrícola llamaron la atención sobre la falta de previsión a las autoridades o incluso los acusaron de "estar guardando el agua para producir electricidad". Los funcionarios indicaron que los diques están al límite, está llegando menos agua de la que preveían en agosto y el uso actual, un 95% para el riego agrícola, está afectando las condiciones que los técnicos consideran el mínimo de seguridad.

A principios de diciembre, un nuevo capítulo se escribió en relación a la sequía: un grupo de unos 50 productores tomó sus vehículos y cortó la Ruta 20 a la altura de calle Zapata, en el ingreso a 9 de Julio, afirmando que perderían la cosecha, sobre todo de uva, si no se les entrega más agua para el regadío. Sin dudas, esta situación seguirá el próximo año como uno de los ejes más importantes a tener en cuenta.

Los que se fueron

Todas las vidas valen lo mismo, eso está claro. Pero lo que sucedió con el "Wey" Zapata y los sanjuaninos es un caso especial. Quizás su resiliencia tras perder un brazo en un accidente automovilístico ocurrido en 2020 y a los pocos meses volver a subirse a una motocross para competir, hizo que naciera un amor entre los sanjuaninos por este joven piloto.

Sin embargo, con tan sólo 23 años, el 4 de abril mientras competía en Córdoba, el "Wey" murió. Fue durante una carrera de enduro, luego de un salto en la pista perdió el control de la moto y cayó fuertemente, mientras que dos pilotos le pasaron por encima con sus vehículos no pudiendo evitarlo.

El cuerpo de Zapata Bacur fue trasladado a la provincia y en una cochería de Capital se realizó el velorio. Luego, una masiva manifestación de respeto y cariño acompañó los restos del piloto desde calle Salta entre Santa Fe y Córdoba hasta su descanso eterno en el cementerio de Rawson. Decenas de motociclistas, ciclistas e inclusive personas caminando le dieron el último adiós al "Wey".

Meses después el deporte volvió a vestirse de luto. El ciclista Nicolás Naranjo, falleció el 12 de septiembre tras accidentarse cuando competía en el Velódromo Provincial Ernesto Contreras, de Mendoza. Naranjo estuvo internado, pero su cuerpo no resistió después de golpear fuertemente su cabeza. Los médicos le diagnosticaron muerte cerebral por traumatismo encéfalocraneano con hemorragia cerebral.

Cientos de ciclistas, aficionados a ese deporte, vecinos y conocidos se acercaron hasta el Club Sportivo Rivadavia, en la localidad rivadaviense de La Bebida, para despedir los restos de Naranjo, que al momento de su muerte tenía apenas 31 años.

Red Tulum

El cambio del sistema de transporte público de pasajeros tuvo idas y vueltas. En principio, la intención de la Secretaría de Tránsito y Transporte era lagar la Red Tulum en febrero, justo antes del inicio del periodo lectivo. Sin embargo, atrasos en las obras de las estaciones de transbordo y obligaron a ir retrasando el lanzamiento.

Imposibilitado a iniciar en febrero, como previó el Ministerio de Gobierno, la Red Tulum comenzó a funcionar por etapas. En febrero lo hizo en los departamentos alejados: Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil. Mientras en el resto de la provincia el sistema seguían sin debutar, hasta que finalmente lo hizo el sábado 4 de diciembre.

Los comercios que cerraron

Era un final anunciado, pero este año la cadena chilena Falabella decidió cerrar todas sus sucursales en el país, incluida la que tenía en la peatonal de San Juan. En febrero se empezaba a especular con esto, además la decisión ponía en jaque a 150 trabajadores y llenaba de incógnita sobre el destino de un megalocal.

Días después se confirmó que en marzo Falabella cerraría sus puertas. Tras el anuncio, el comercio inició una liquidación de sus mercaderías y los sanjuaninos hicieron largas filas para aprovechar los descuentos.

El final llegó el 16 de marzo. Entre abrazos y lágrimas, los empleados del local se despidieron entre sí y efectivizaron el retiro voluntario de Falabella, que abrió sus puertas el 3 de octubre de 1997.

Como despedida, los exempleados de la tienda hicieron un abrazo simbólico al local. Por cierto, tras colocarse a la venta por un precio importante en dólares, el inmueble donde estuvo Falabella sigue vacío esperando nuevos dueños.

Otros tres comercios que cerraron sus puertas durante 2021 fueron Ribeiro, Garbarino y Compumundo. Todos envueltos en crisis económicas que volvieron insostenibles su continuidad. Por supuesto, el dato negro de esto fue el despido de empleados, muchos de ellos con años de antigüedad y experiencia en el rubro.

Elecciones

Los sanjuaninos fuimos dos veces a las urnas, primero en septiembre por las PASO y luego en noviembre para las elecciones legislativas. Fueron las primeras votaciones marcadas por la pandemia, así que debieron cuidarse más que nunca los protocolos para evitar contagios y, a la vez, cumplir con el deber cívico.

El 12 de septiembre se desarrollaron las Primarias que fueron históricas no sólo por el contexto de pandemia, sino también por el bajo nivel de participación popular. Votó el 67% del padrón, un número bajo. El Frente Todos fue primero con el 42,89%, seguido de Juntos por el Cambio con 38,25%, Consenso Ischigualasto quedó tercero con 8,99% y la Izquierda cerró el conteo con un total de 6,89%.

El 14 de noviembre se realizaron las generales y el Frente Todos se impuso con 43,4% y segundo quedó Juntos por el Cambio, con 42,2%. De esta manera, Walberto Allende, Fabiola Aubone y Susana Laciar se consagraron diputados nacionales por San Juan.

El gobernador Uñac realizó cambios en su gabinete, después de seis años de estar frente al Ejecutivo sanjuanino. Alberto Hensel, Ariel Lucero, Cecilia Trincado Moncho y Francisco Guevara asumieron en los ministerios de Gobierno, Producción, Educación y la Secretaría de Ambiente, respectivamente.

Además, otro punto saliente en el fin de año fue el proyecto que remitió el Ejecutivo para que la Cámara de Diputados sancionara la eliminación de las PASO, lo que sucedió en medio de una polémica. Diputados de la oposición y giojistas cuestionaron la metodología estos últimos judicializaron el caso, lo que aún no tiene resolución de la Justicia.

Pero no fueron las únicas elecciones durante 2021. La Universidad Nacional de San Juan eligió a sus nuevas autoridades. A finales de junio, los más de 24.000 votantes habilitados eligieron a las fórmulas de Tadeo Berenguer-Analía Ponce y Jorge Cocinero-Marcelo Bellini, que debieron ir a una segunda vuelta.

Tras una elección histórica, la agrupación Vamos UNSJ se quedó con el triunfo y días después Berenguer asumió como nuevo rector de la casa de altos estudios, reemplazando así a Oscar Nasisi.

El viral del año

"Hola Juan Carlos", es una referencia que cualquiera puede entender gracias a un audio viral que circuló durante los últimos meses en toda Latinoamérica. ¿Quién era el autor de tan desopilante frase? Mateo, un niño sanjuanino que hace casi dos años grabó el audio, que vive en Santa Lucía y va a cuarto grado. “Mi tío una vez me dijo que estaba viendo El Conjuro y dijo que había un espíritu viéndolo y ahí mandé el audio a la familia”, contó.

Judiciales

La Justicia penal de San Juan inició el proceso de materialización de los cambios adoptados luego de la sanción del Código Procesal Penal. En ese contexto, el 26 de febrero puso en marcha el nuevo sistema acusatorio. Este modelo marca un precedente histórico para la provincia debido a un giro drástico en la investigación y en los roles de los funcionarios que conformarán este esquema de trabajo. La investigación de un determinado hecho delictivo está a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mientras que hay un Colegio de Jueces que tiene el rol de juzgar únicamente los casos que presentan los fiscales.

Por otro lado, uno de los casos judiciales más significativos del año fue el asesinato del policía Oscar Mura, quien recibió varios disparos con su arma reglamentaria en una casa del barrio Sarmiento, en Chimbas, en la madrugada del 19 de marzo. Desde el primero momento el único sospechoso y detenido fue la pareja de la víctima, Diego Espejo, de 28 años. El 25 de noviembre, el tribunal de jueces resolvió dictar la pena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio por haber tenido una relación de pareja y alevosía.

Otro asesinato que terminó en condena para su autor fue el de Matías Emiliano "Pochi" Maurín, de 26 años, ocurrido en el interior de Villa del Sur, departamento Chimbas, el 29 de agosto. El detenido por el hecho fue Nahuel Guardia Sosa, de 19 años, a quien las pruebas lo incriminaron y finalmente recibió una condena de 11 años y seis meses a cumplir en el penal de Chimbas.

Un caso que si bien no se originó este año, pero sí tuvo resolución fue uno de los femicidios más crueles que recordemos los sanjuaninos. La referencia es para el asesinato de Brenda Requena, ocurrido en 2019. Diego Álvarez, esposo de la víctima, fue condenado en junio por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio. “Se hizo justicia, por fin mi hija descansa en paz”, dijo Laura, la mamá de la joven asesinada.

En cuanto a femicidios, este año hubo uno en San Juan. La víctima fue Brenda Carolina Flores, tenía 25 años y era mamá de tres chicos. El femicida fue Marcelo Vilchez, expareja de la joven. Sucedió el 22 de octubre en Media Agua, Sarmiento. Brenda fue asesinada a puñaladas, luego el homicida se colgó de una cuerda antes de ser atrapado y juzgado.

En cuanto a la actividad tribunalicia, sobre fines de 2021 hubo noticias ligadas a la infraestructura. Tras varias ideas y vueltas finalmente el 28 de septiembre se anunció la licitación de la Ciudad Judicial con la novedad de que no se levantará en el predio de la ex Bodega Cavic, en el límite de Capital y Chimbas, sino en un terreno ubicado en Scalabrini Ortiz y Sargento Cabral, frente al Hiper Libertad. Tendrá en total 95.000 metros cuadrados y demandará una inversión superior a $2.500 millones.

Más derechos

El 24 de enero entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ese mismo día la directora del Hospital Marcial Quiroga, Inés Garcés, se pidió licencia. Tan sólo dos días después, se conoció que renunció al cargo.

El 26 de julio Mathias, Ale y Lucas fueron los primeros tres sanjuaninos en tramitar el DNI no binario. Ese día llegaron juntos al Registro Civil provincial, con la partida de nacimiento vieja, esa que dice un género y, en algunos casos, un nombre que no los identifica, e hicieron uso de la posibilidad que les dio el decreto firmado el jueves 22 de julio por Alberto Fernández para cambiar su documento.

Multitudinaria, diversa, orgullosa y demandante así fue la XI Marcha del Orgullo en San Juan que cerró la Quinta Semana de la Diversidad. Fue el 22 de noviembre con la participación de cientos de personas pertenecientes al colectivo, acompañados de familiares y amigos. Se puede calificar como histórica ya que es la marcha con mayor participación en San Juan hasta el momento.

Deportes

El 2021 fue importante en materia deportiva para San Juan, a pesar de haber comenzado con una mala noticia. Es que en enero, el Gobierno provincial anunció la suspensión de la Vuelta Ciclística Internacional a San Juan con la finalidad de cuidar el estatus sanitario, que hasta ese momento todavía no ingresaba en la segunda ola de coronavirus.

No obstante, el Estadio San Juan del Bicentenario fue escenario de la final de la Copa Diego Maradona, aunque con las tribunas vacías. El 17 de enero Boca venció por penales a Banfield y se consagró campeón en suelo sanjuanino.

La Liga Profesional de Fútbol también tuvo el cierre en el gigante de Pocito. La definición fue el 4 de junio entre Colón de Santa Fe y Racing, que días previos habían dejado en el camino a Independiente y Boca, respectivamente, en las semifinales que también se jugaron en San Juan. En la final el Sabalero goleó a la Academia por 3-0 y levantó la copa.

En agosto un hecho histórico marcó el básquet sanjuanino. Jáchal Básquet Club derrotó en el último partido del cuadrangular final a Pergamino Básket por 87-86 y festejó a lo grande en la cancha de Instituto de Córdoba. El Expreso del Norte consiguió así el ascenso a la Liga Argentina de Básquet.

Tras su participación en lo Juegos Olímpicos de Tokyo, los sanjuaninos Matías Sánchez, Bruno Lima y Federico Pereyra regresaron con la medalla de bronce colgada sobre el pecho. Los voleibolistas, integrantes de la Selección Argentina, fueron recibidos con alegría en la provincia.

El autódromo El Villicum acogió competencias de automovilismo a lo largo de todo el año, pero sin lugar a dudas la más importante fue el Superbike. El campeonato mundial de motos visitó la provincia por segunda vez, luego de aquella en 2019. El 17 de octubre, el inglés Redding se quedó con la victoria en Albardón.

El evento deportivo más importante de 2021 fue la visita de la Selección Argentina de fútbol para disputar un partido de eliminatorias a Qatar 2022 frente a Brasil. El público, tanto el sanjuanino como de otras provincias, debió hacer varias horas de fila para poder conseguir una entrada con el fin de ver al equipo de Lionel Messi y compañía. Finalmente, el encuentro que se disputó el 16 de noviembre terminó empatado sin goles, pero ese punto el permitió a la Argentina clasificar al mundial en San Juan.

Y así como el año empezó con una mala para los amantes del ciclismo, la contracara vino sobre el final. El Gobierno anunció la realización de la 39° Vuelta Ciclística a San Juan que se realizará entre el 30 de enero y el 6 de febrero con la participación de 31 equipos, entre internacionales y sanjuaninos.

Sanjuanino Solidario 2021

Como es una costumbre desde hace cinco años, DIARIO HUARPE y Broker Andino organizaron la quinta edición del Sanjuanino Solidario, el concurso que premia y ayuda a seguir con su misión humanitaria y cumplir sus deseos de seguir creciendo a los finalistas. Quienes compitieron por el primer lugar fueron Cecilia Montaño, Daniel Cardozo, Daniel Soria y Myriam Riveros, todos elegidos por el público.

Riveros se llevó el primer premio de $150.000. Ella trabaja como bioquímica y está destinada en el sector de oncopediatría, asistiendo y trabajando con los pacientes infantiles con cáncer. “No es para mí, es para ellos. Para los chicos. Estoy muy feliz. Mucha gente me apoyo y se acercó a ayudar, colaborar y más por estos chicos que la están pasando no muy bien y no pueden irse de alta a pasar las fiestas”, dijo.